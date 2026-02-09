Se conocieron los resultados del Desfile de Llamadas 2026

El jurado del Desfile de Llamadas 2026 difundió los resultados oficiales del certamen, tras la participación de 44 comparsas que desfilaron por la calle Isla de Flores, en el tramo comprendido entre Zelmar Michelini y Minas.
Las posiciones finales, junto a los puntajes obtenidos, fueron las siguientes:
Las primeras 23 comparsas clasificadas quedarán habilitadas para participar del Desfile de Llamadas 2027.
Además del orden general, el jurado otorgó reconocimientos en distintos rubros vinculados al desempeño artístico. En ese marco, Valores fue distinguida por la mejor cuerda de tambores y el mejor cuadro de trofeos, mientras que Cuareim 1080 recibió el reconocimiento al mejor cuerpo de baile.
El premio al mejor cuadro de gramilla correspondió a Malanque. Maximiliano Suárez, integrante de Integración, fue señalado como mejor escobero. La distinción a mejor vedette fue para Micaela Pintos, de La Sara del Cordón, y el reconocimiento a mejor partener quedó en manos de Carlos Alemán, representante de Zumbae.
Foto: Intendencia de Montevideo
