Se conocieron los resultados del Desfile de Llamadas 2026

Details Monday, 09 February 2026 14:45

El jurado del Desfile de Llamadas 2026 difundió los resultados oficiales del certamen, tras la participación de 44 comparsas que desfilaron por la calle Isla de Flores, en el tramo comprendido entre Zelmar Michelini y Minas.

Las posiciones finales, junto a los puntajes obtenidos, fueron las siguientes:

Cuareim 1080, 2.606 puntos Valores, 2.570 puntos Yambo Kenia, 2.506 puntos Cenceribó, 2.499 puntos Lonjas de Ciudad Vieja, 2.449 puntos La Unicandó, 2.445 puntos Más que lonja, 2.403 puntos Nimba, 2.393 puntos La Sara del Cordón, 2.376 puntos Integración, 2.374 puntos La Tangó, 2.363 puntos Candonga Africana, 2.346 puntos La Jacinta, 2.326 puntos Lonjas de Cuareim, 2.313 puntos Batea de Tacuarí, 2.304 puntos La Fuerza, 2.279 puntos La Rodó, 2.250 puntos Kalumkembé, 2.235 puntos Barrica, 2.231 puntos Elegguá, 2.210 puntos Afrocan, 2.205 puntos La Facala, 2.192 puntos La Sombra Candombe, 2.179 puntos

Las primeras 23 comparsas clasificadas quedarán habilitadas para participar del Desfile de Llamadas 2027.

Además del orden general, el jurado otorgó reconocimientos en distintos rubros vinculados al desempeño artístico. En ese marco, Valores fue distinguida por la mejor cuerda de tambores y el mejor cuadro de trofeos, mientras que Cuareim 1080 recibió el reconocimiento al mejor cuerpo de baile.

El premio al mejor cuadro de gramilla correspondió a Malanque. Maximiliano Suárez, integrante de Integración, fue señalado como mejor escobero. La distinción a mejor vedette fue para Micaela Pintos, de La Sara del Cordón, y el reconocimiento a mejor partener quedó en manos de Carlos Alemán, representante de Zumbae.

Foto: Intendencia de Montevideo

Espacio patrocinado