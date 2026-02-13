Friday, 13 February 2026

 
Encuesta falsa utiliza el nombre de ANCAP y la imagen del presidente Yamandú Orsi

Friday, 13 February 2026 11:08

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) alertó a la ciudadanía sobre la circulación de una encuesta falsa en plataformas digitales, que se presenta como oficial y hace un uso indebido de su nombre, así como de la imagen del presidente de la República, Yamandú Orsi.

El material apócrifo incluye supuestas declaraciones del mandatario sobre una “nueva estrategia económica y petrolera del Uruguay” e invita a los ciudadanos a participar en empresas estatales como ANCAP, con el objetivo de aparentar legitimidad y recolectar información personal de forma fraudulenta.

Desde ANCAP recordaron que la institución no realiza encuestas ni solicita datos personales a través de redes sociales. Este tipo de engaños busca aprovechar la imagen de autoridades nacionales para generar confianza falsa y obtener información de los usuarios.

Ante esta situación, ANCAP recomienda a la población no completar la encuesta ni compartir datos personales, y verificar cualquier información a través de los canales oficiales de la empresa estatal:

- Teléfono: 1931
- Portal corporativo: www.ancap.com.uy
- X: @AncapUruguay
- LinkedIn: ANCAP

