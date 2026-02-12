ASSE realiza intervención rápida en policlínicas de Canelones para renovar infraestructura

Details Thursday, 12 February 2026 12:03

Un operativo desplegado por la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) permitirá renovar en forma integral ocho policlínicas de Canelones en ocho semanas.

Este plan piloto apunta a mejorar las condiciones de acceso a la salud a unos 50.000 usuarios del departamento de Canelones. El presidente de ASSE, Álvaro Danza, anunció que la inversión para estos trabajos “ronda los 30 millones de pesos”.

El plan denominado “Ocho por ocho”, apunta a fortalecer el primer nivel de atención y a mejorar de forma inmediata la calidad asistencial para miles de usuarios.

Las policlínicas comprendidas en esta primera etapa son: Abayubá; Hipódromo de Las Piedras; Entre Todos; Ventura; Mano con Mano; Toledo; San Jacinto y Estación Atlántida.

Las obras incluyen un mantenimiento mayor, con modernización integral, que incluye:

Reparación y sustitución de techos y estructuras afectadas por humedades.

Renovación sanitaria completa y adecuación de baños.

Pintura total y recuperación edilicia.

Perimetración de áreas y mejoras de seguridad.

Actualización, reparación y modernización de todas las instalaciones.

Danza señaló en la policlínica de Barros Blancos que “en estas ocho policlínicas se asisten unos 50.000 usuarios”.

MEJORAR LA ASISTENCIA

Danza resaltó que la red de atención primaria de Canelones “es de las más extensas del país, con 72 dispositivos asistenciales”.

Además, recordó que la institución tiene “800 policlínicas en todo el país, por lo que, si esta propuesta funciona, se replicará en otros centros de salud”.

Remarcó el jerarca que “el objetivo es mejorar las condiciones de asistencia de la gente, y las condiciones de trabajo del personal de salud”, subrayó.

“Dignificar las condiciones donde la gente se atiende, es dignificar la atención de la gente. No es todo, pero es una parte sustancial del proceso”, afirmó.

AGENTES COMUNITARIOS

Consultado sobre las situaciones de violencia que se han registrado en distintos centros de salud, Danza informó que la institución está diseñando un plan piloto de intervención con agentes comunitarios, que oficien de interruptores de violencia y que interactúen con el barrio, los usuarios del sistema de salud y los agentes policiales.

Estos agentes comunitarios serán capacitados por el Ministerio del Interior y comenzarán a trabajar en el mes de abril. “La idea es acercar seguridad a la gente, al personal y dar mejores condiciones de atención a la población”, afirmó.

PLAN DE REESTRUCTURA

Esta iniciativa coexistirá con el plan de reestructura de las policlínicas y la campaña de comunicación “Convivencia”.

El año pasado se efectivizó una pieza con participación de los usuarios hacia el personal de salud, que promueve el respeto y la amabilidad, invitando al trato cordial entre las personas que se encuentran en el centro de salud, ya sea equipo de trabajo, usuarios o población en general.

Una segunda campaña se lanzará esta semana, esta vez, con mensajes de los trabajadores hacia los usuarios.

