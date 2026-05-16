Plan "Mantente REAL+Uruguay" capacitará a alumnos de Canelones y otros departamentos sobre prevención del consumo de sustancias

Details Saturday, 16 May 2026 15:25

Un nuevo plan piloto denominado “Mantente REAL+Uruguay” busca prevenir el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias en menores de 11 a 14 años.

La Secretaría Nacional de Drogas, en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), activó esta política pública enmarcada en la Estrategia Nacional de Drogas 2026-2030, la cual beneficia inicialmente a 500 alumnos de sexto de primaria en 32 centros educativos de Canelones, Maldonado, Salto y Durazno.

La iniciativa adapta un modelo de la Universidad Estatal de Arizona junto a la Universidad Católica del Uruguay. Según información difundida por la Junta Nacional de Drogas, a través de 12 talleres dictados por maestros capacitados, se enseña a los jóvenes a rechazar situaciones de consumo no deseadas, explicar las razones para no consumir, alejarse de contextos de riesgo, y levantarse y retirarse de situaciones que generen presión o malestar.

Espacio patrocinado