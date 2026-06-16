Choque múltiple en la Ruta 60 deja un muerto y siete heridos

Details Tuesday, 16 June 2026 12:41

Un choque múltiple en el kilómetro 20 de la Ruta 60, en Maldonado, dejó como saldo un hombre fallecido y siete personas heridas este lunes por la tarde. El siniestro ocurrió alrededor de las 18:30 horas en la carretera que une Pan de Azúcar y Minas.

Por causas que se investigan, un Fiat Uno, un Chevrolet Onix y una camioneta Peugeot Partner, que circulaban en el mismo sentido, colisionaron, lo que provocó el despiste y vuelco de los vehículos.

Como consecuencia del impacto, un hombre de 49 años, quien viajaba como acompañante, murió en el lugar. Los tres conductores, todos de 55 años, sufrieron lesiones leves; dos presentaron politraumatismos y el restante un corte en la mano.

Además, otros cinco acompañantes, de entre 23 y 44 años, resultaron politraumatizados leves y fueron trasladados a centros asistenciales. Policía Científica y bomberos trabajaron en el lugar.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

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