La ministra Lustemberg comparece ante la Comisión de Salud Pública por la gestión sanitaria

Details Tuesday, 16 June 2026 18:19

La Comisión de Salud Pública del Senado se encuentra sesionando con la comparecencia de la ministra Cristina Lustemberg. Los senadores Carlos Camy y Martín Lema, impulsores de la convocatoria, buscan abordar junto a la jerarca diversos temas de la gestión sanitaria actual.

Según explicó el presidente de la comisión, el senador Carlos Camy, la citación parlamentaria se dispuso por cuatro temas concretos:

Razones de la disminución de la sanción impuesta a una anestesista por mala praxis, lo que motivó las renuncias de gran parte de los integrantes de la Comision Honoraria de Salud Pública.

Tema Salud Mental: visión sobre política asilar (modificación del artículo 38 de la Ley No. 19.529).

Medidas concretas para la atención adecuada del ACV en el este del país.

Licitación para el traslado de pacientes de ASSE.

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