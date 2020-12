El senador Amin Niffouri expuso en el Senado sobre el CTI que será instalado en el hospital Dr. Espínola de Las Piedras

Tras el anuncio del presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, el senador Amin Niffouri hizo una exposición el pasado martes 15 en la Cámara Alta detallando todas las gestiones que antecedieron a la creación del hospital de Las Piedras, el que ahora contará con seis modernas camas de CTI y será el primer servicio público de esas características en el departamento de Canelones.

Dirigiéndose a la presidenta del Senado, Beatriz Argimón, el senador Niffouri expresó:

“Gracias Señora Presidenta, en el día de hoy queremos referirnos a como los momentos difíciles y de crisis también son momentos de oportunidades. En el día de hoy queremos celebrar la concreción de un CTI público en el departamento de Canelones, más exactamente el CTI público en el hospital de Las Piedras, algo que veníamos desde hace mucho tiempo reclamando. Nosotros, revisando un poco la actividad nuestra parlamentaria, hace 12 años hicimos la primer media hora previa reclamando la necesidad de un CTI público en el departamento de Canelones, el segundo del país no podía ser que no tuviera un CTI público.

El prestador de la salud pública, que es ASSE, no lo tenía y los prestadores privados sí: en Pando Comepa tenía su CTI privado, en La Piedras Crami tenía su CTI privado, en Canelones Comeca tenía su CTI privado. No podía ser que el principal prestador de salud del departamento no tuviera su CTI. Ni que hablar que lo que tiene que ver con la complementación de los sistemas de salud es buena pero pasaba, y ha pasado en muchos casos del departamento de Canelones, que los usuarios de la salud pública que necesitaban un CTI terminaban siendo trasladados a otro departamento, a veces hasta lejanos, así que celebramos porque nosotros veníamos reclamando desde hace mucho tiempo que se concretara.

En su momento estaba avanzado, pero se dio una marcha atrás porque entendían que al tener CTI en Florida ya no era necesario en el departamento de Canelones. También es cierto, y nosotros dejamos abierta la posibilidad a un CTI público en cualquiera de los hospitales del departamento. En principio, parecía que iba a ser en la ciudad de Canelones porque tenía el lugar físico, pero se terminó concretando en Las Piedras por la necesidad imperiosa de los recursos humanos, y allí era donde es más fácil de conseguir los recursos humanos y es por eso que se va a concretar prontamente en el hospital de Las Piedras y nos llena de satisfacción que suceda.

No tenemos que dejar de reconocer en esta concreción tan importante para el departamento de Canelones a quienes hicieron antes las gestiones para la concreción del hospital de Las Piedras. Quien dio el primer puntapié para el hospital local fue el diputado en aquel momento Germán Oller, recuerdo palabras de Wilson en el velatorio de Germán. Expresó que una de las últimas veces que lo había escuchado dijo que “venía avanzado” y “concretándose lo del hospital en Las Piedras”. Después, la resolución del 19 de mayo del año 1992 donde se crea una comisión para construir el hospital. La integraba Raúl Varela, el “Chingolo”, y las cosas que tiene la vida, hoy el director del hospital de Las Piedras es Gustavo Varela, su hijo. Esa comisión también la integraban Danilo Escuder, Blanca Ceriani, Margarita Castello y Margarita Airin de Rojas.

El hospital de Las Piedras se inauguró en noviembre de 1994 bajo la presidencia de Lacalle Herrera y siendo ministro de Salud Pública García Costa.

En homenaje a todos ellos, a los que trabajaron para que hubiese un CTI público en el departamento de Canelones, para que algo justo, posible y necesario se concrete en el departamento, a las autoridades que lo hicieron posible le decimos que nos llena de satisfacción, de alegría y esperemos que sea una de tantas otras que iremos anunciando en este tiempo. Así que pedimos, Sra. Presidenta, que las palabras sean enviadas a Presidencia, al MSP, a ASSE, a los hospitales del departamento de Canelones, a todas las policlínicas del departamento, a la prensa en general, a las organizaciones sociales, comerciales y deportivas del Departamento de Canelones”.