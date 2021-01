Importante afluencia de público en playas de Canelones en diciembre

Para conocer detalles sobre la afluencia de público a las playas y el cumplimiento de los protocolos, en el marco de la pandemia, entrevistamos al dirigente gremial de los guardavidas de Canelones Nicolás Chacón.

Nos indicó que “el mes de diciembre en Canelones ha tenido un poco más de afluencia de público que otros años, quizás debido a que es un departamento con una gran extensión de costa y río con servicio de guardavidas y con una gran y variada oferta turística, lo cual hizo que mucho turista nacional saliera a conocer lugares como los que Canelones tiene para ofrecer en cuanto al turismo de sol y playa. “Por estar en contacto con todos los guardavidas, el comentario general es que hay mucha más gente que otros años concurriendo a las playas de Canelones y mucho público nuevo, por lo que requiere de mucha más prevención y asistencias”. NINGÚN AHOGADO EN ZONAS HABILITADAS - En cuanto a ahogados, Chacón declaró que “no hemos tenido que lamentar ninguna víctima en zonas habilitadas y con servicio de guardavidas gracias al gran trabajo de prevención que se viene realizando por todos los compañeros y compañeras guardavidas de Canelones. No es un tema este de decir 'por suerte no', acá la suerte no juega ningún papel, sí lo juega el gran trabajo de prevención que se realiza día a día en todo el departamento. Playa segura, playa con guardavidas”. Agregó el dirigente del gremio de salvavidas que “en el marco de la pandemia creemos que la respuesta de la gente es muy buena respecto a la relación del público con los guardavidas. Esto en particular habla mucho de la relación que se ha ido construyendo entre los guardavidas y el público que asiste a los diferentes balnearios. Obviamente a veces se da alguna situación tensa, que intentamos se solucione hablando y de la mejor manera, de no poder ser así se da aviso a la Prefectura. De todas formas y por suerte estas son la excepciones y no la regla, estamos muy agradecidos con el público y el respeto a nuestra profesión”. INFORME DE ACTUACIÓN DIGITAL - Agregó Chacón que “a diferencia de otros años y ya hablando sobre los rescates propiamente dicho, vale la pena destacar que en Canelones y en otros departamentos se comenzó a utilizar un informe de actuación digital generado a través de la Mesa Nacional de Guardavidas del Uruguay. Con esto se intenta tener estadísticas prácticamente en tiempo real, pero lo más importante y el objetivo final es poder tener estadísticas a nivel nacional con un sistema standard, común a todos los cuerpos de guardavidas en cuanto a la recolección de datos”. “Esto ya de por sí provocó un gran cambio a la hora de tener una foto del servicio de guardavidas ya que, para poner un ejemplo, antes en Canelones registrábamos solamente situaciones que requerían de un rescate o de una llamada a la emergencia o utilización del botiquín, hoy por hoy registramos mucho más que eso. Se incluyen todas las prevenciones que realizamos, que tipos de prevenciones son, avistamientos de fauna marina, situaciones atípicas que suceden en la playa, etc. Sabemos en que puestos se dan más situaciones potencialmente peligrosas, sabemos en que zonas no habilitadas se están dando más situaciones, etc. Todos son datos fundamentales, tanto a la hora de observar como funciona el servicio, sino también para prever futuras situaciones y actuar en consecuencia para una mejora del servicio a nivel general”. APLICACIÓN EN CANELONES - Recuerda Chacón que “hay una aplicación en Canelones donde, entre otras cosas, se puede ver la bandera en cuanto a las condiciones para baño en cada bajada con servicio de guardavidas, así también un semáforo que representa la afluencia de público e indica en cada playa el aforo en la misma”. “Si bien al principio de la temporada no contábamos con los aparatos móviles que dependían del programa 'Uruguay a toda costa' del Ministerio de Turismo para ir cargando estos datos. Ya en enero se regularizó esa situación por lo que se están aportando los mismos desde cada puesto de guardavidas. Creemos que esta es una herramienta muy útil para el usuario, al mismo tiempo que ayuda en nuestra principal tarea que es la prevención. De todas formas entendemos que en este sentido los guardavidas tenemos mucho que aportar para la propia mejora de esta herramienta en función del público y sus necesidades, basados en nuestra experiencia como Cuerpo de Guardavidas de Canelones”. “Por último, me gustaría mandar un fuerte abrazo a todos los guardavidas y cuerpos de guardavidas del país que hoy estamos en primera línea desarrollando nuestra tarea para tener un verano seguro”, finalizó Nicolás Chacón.