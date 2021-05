Dirigente del Partido Verde Animalista: "Las razas PPP no son para cualquier persona"

Details Friday, 07 May 2021 01:42

Fabián Negreira, dirigente del Partido Verde Animalista, se refirió al ataque de un perro de raza pitbull, que mató a un niño e hirió a una mujer en Atlántida.

"El pitbull es una raza complicada y está catalogada como PPP. Habría que regularizar los criaderos. El pitbull como el rottweiler, y en general las razas PPP, no son razas para cualquier persona. No cualquier familia lo puede tener; requiere de una educación previa”, afirmó Negreira.

En este sentido, entiende que “no solamente la culpa es del perro, a pesar de la catástrofe que ocasionó”, ya que el dueño, “sabiendo que tiene dos perros que son así, permite que el perro se pueda escapar, no teniendo las medidas de seguridad necesarias para que eso no ocurra”.

Negreira compartió su experiencia con la raza pitbull. “Tengo un pitbull; soy rescatista y proteccionista. En el frente de mi casa, donde tengo un frente muy grande, puedo tener sólo a Brown, que es mi pitbull, con una perra callejera. A Brown lo agarré de la calle. Se me complicó para darlo en adopción y me lo quedé. Él sólo se lleva con una perra vieja que tiene 16 años, que es Calu, la única que él aceptó. Cada vez que rescato a un perro lo tengo que estar encerrando para entrarlo al fondo y todo lo demás”.

Para el dirigente es indispensable “una educación previa para poder tener ese tipo de razas” y un control de tenencia, porque “no son para cualquier persona”.

“En realidad la ley del año 2009, la 18471, contempla este tipo de razas”, recordó Negreira. Explicó que la categorización PPP, que significa “perro potencialmente peligroso” es nueva, pero aclaró que “la ley del 2009 contempla la crianza, regularizar los criaderos y que tiene que haber una educación especial para ese tipo de animales”.

Negreira se refirió al caso de “Gabriela Moreno, la creadora de nuestro partido; terrible animalista que tuvo un problema personal con la hija y un pitbull que habían rescatado de la calle. La hija entró un día a darle de comer al canil y el perro la atacó; la desfiguró a la chiquilina. Cirugías de por medio, Gabriela tuvo unos dramas bárbaros, la criticaron muchísimo porque aplicó eutanasia al perro en el momento en que atacó a la hija”.

“Después se peleó con la hija -continuó relatando el dirigente- la hija se fue de la casa por lo que había pasado. Es un tema delicado, no son razas para cualquiera, no son razas que se puedan criar en un asentamiento, que se puedan criar en una casa. Por eso lo fundamental sería que haya un control estricto de los criaderos de esos animales, que cada vez que se reproduce un animal de esos se sepa dónde van a estar las crías y hacerles un control riguroso cada tanto tiempo, para que no suceda lo que ocurrió, que la verdad fue lamentable pobrecito”.