Encuentro virtual de la Comisión Pro-Festejos de la ciudad de La Paz

Details Saturday, 26 June 2021 18:43

Con una importante participación se realizó el pasado 24 de junio un encuentro virtual, convocado con la finalidad de escuchar los aportes e inquietudes de habitantes paceños con respecto a los festejos por los 150 años de la ciudad de La Paz.

Según se manifestó en el encuentro, encabezado por el alcalde Dr Bruno Fernández, se realizarán más instancias de intercambio. Los interesados en enviar propuestas pueden hacerlo al correo electrónico: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.