El intendente Orsi aseguró que las obras no pararán pese a negativa del fideicomiso

Details Saturday, 31 July 2021 17:32

El jueves 29, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, brindó una conferencia de prensa a medios del departamento, con el objetivo de presentar el Presupuesto Departamental 2021-2025 y comunicar posibles alternativas al fideicomiso no aprobado en la Junta Departamental.

Acompañado por la directora general de Recursos Financieros, Laura Tabárez, el director general de Administración, Pedro Irigoin, y la contadora general, Mariana Lacaño, Orsi afirmó que “las obras van a seguir” en este período de gobierno y que las bases quedarán marcadas para que Canelones no se detenga y continúe desarrollándose en el futuro.

El intendente aseguró que, pese a lo sucedido con el fideicomiso, continúan con la postura de seguir tendiendo puentes y de apostar al diálogo en todos los rincones del país. “Estoy cada vez más convencido de que este país se construye con puentes”, afirmó Orsi.

PRESUPUESTO A LA ALTURA DEL DEPARTAMENTO

Aclaró el intendente que el Presupuesto presentado en la Junta —que ya comenzó a tratarse— contempla obras y acciones en todo el territorio de Canelones. Añadió que “en un departamento como el nuestro, hay que pensar en algo más que los recursos presupuestales para cambiar la matriz”. Dijo que como ahora no existe el aval para asumir compromisos que traspasan este período, “habrá que afinar un poco más el lápiz”.

Orsi destacó que “la instalación de focos LED va a seguir su curso, las obras van a estar, hay licitaciones en marcha, hay fondos que vienen también del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) que funcionan. La vida continúa, la gestión continúa y, si en algún momento necesitamos el voto de los dos tercios para algún compromiso de otro tipo, no hay duda de que vamos a tener que recorrer ese camino. No estamos pensando hoy en volver a hacerlo”, expresó.

Además, el jerarca departamental reparó en que las Intendencias no cuentan con formas de financiamiento de organismos multilaterales. “En este país tan centralista, las intendencias están atadas de pies y manos. Las líneas de crédito no existen. Morís siempre con el tema de la garantía soberana”, expresó, y agregó que “la única forma viable y potente que encontraron las intendencias para conseguir fondos sólidos, para que se transformara el paisaje en infraestructura, es el mecanismo del fideicomiso”.

CONSOLIDACIÓN DE LOS BARRIOS

Acerca de qué obras seguirán y cuáles quedarán por el camino, el director general de Administración, Pedro Irigoin, explicó que habrá que trabajar en priorizar obras y que algunas de ellas se verán afectadas. Asimismo, dijo que el pedido de endeudamiento “fue para acelerar los cambios” y aclaró que en las consolidaciones barriales se seguirá trabajando. Por su parte, el intendente acotó que “las consolidaciones barriales implican un crecimiento muy potente para el departamento.

MITIGAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

La directora general de Recursos Financieros, Laura Tabárez destacó la necesidad de mitigar los efectos de la pandemia, atender a la población en situación de vulnerabilidad, mantener la infraestructura del departamento y mejorar el nivel de los servicios como pilares fundamentales de cara a ejecutar un nuevo presupuesto quinquenal. Adelantó que no está previsto un aumento de impuestos para el período 2021-2025. “No se va a aumentar la contribución inmobiliaria”, aseguró la directora.

DEPARTAMENTO EN CRECIMIENTO PERMANENTE – El intendente puso énfasis en el crecimiento demográfico que ha tenido Canelones en los últimos años. Dijo que esto trajo aparejado un crecimiento en la cantidad de inversiones que se desarrollan en el departamento. “Tenemos proyectos en carpeta de inversión que son de un porte interesante. Por eso, es importante destacar que el futuro tiene también algunas certezas”, adelantó.

El jerarca aseguró que el hecho de que actualmente no puedan realizarse ciertas obras o proyectos no quiere decir que no podrán hacerse más adelante.

“Canelones es un departamento que no se congeló, pero tenemos la necesidad —y espero que algún día se entienda— de acompañar esa evolución de manera tal que jamás se nos frene. Por ahora no se ha frenado, pero tenemos que hacernos cargo también del futuro”, remarcó el intendente.