203 guardavidas prestan servicios esta temporada en las playas de Canelones

Para conocer detalles sobre cómo se han preparado los guardavidas para esta temporada y otras novedades del servicio que está a cargo de la Intendencia de Canelones, entrevistamos a Nicolás Chacón, delegado de los guardavidas de Canelones y representante de la Mesa Nacional de Guardavidas.

La charla comenzó con las pruebas de suficiencia realizadas en La Floresta el pasado martes 9. "En principio las pruebas son para todos nosotros un momento de encuentro y de disfrute donde corremos y nadamos todos juntos, si bien es una instancia por la que año a año pasamos, la tomamos de esa forma. La prueba en sí son unos 600 metros corriendo, 600 nadando y una corrida final. Pero, como dije, es el momento en el que todos los guardavidas de Canelones nos encontramos, nos saludamos, intercambiamos opiniones y nos deseamos una buena temporada entre todos", señala Chacón. Añadió que "en esa instancia estuvieron presentes el director general de la Dirección de Deportes, los compañeros integrantes de la Unidad de Servicio de Guardavidas, los coordinadores de todas las zonas y todos los guardavidas que estarán operativos en playa. Consultado sobre la cantidad de guardavidas que bajan a las playas de Canelones este año, respondió Chacón que "este año bajan a trabajar 203 guardavidas a lo largo de toda la costa de Canelones y el río Santa Lucía en sus diferentes balnearios". Acotó que "asociado al servicio de guardavidas están también el trabajo conjunto con las empresas de emergencias médicas y la Prefectura, con quienes se articula muchas veces las situaciones de emergencia".

Sobre el horario, nos dijo que no hay cambios "es siempre el mismo, quizás no sea el mejor pero mientras no se pueda brindar una solución más abarcativa, tema que ya ha estado sobre la mesa y en alguna propuesta colectivizada a la administración, será de 10:30 a 19:30 siempre. En noviembre trabajamos los fines de semana solamente y a partir del 4 de diciembre y hasta el 6 de marzo lo haremos ininterrumpidamente".

Respecto a si esta temporada hay un protocolo especial por el covid-19, Chacón nos manifestó que "el protocolo utilizado el año pasado no fue revisado respecto a las condiciones en que nos encontramos hoy en el contexto de la pandemia. Si los casos aumentan el protocolo está, los guardavidas mantendremos cómo nos caracteriza la prevención ante todo. Esto significa que los puestos de guardavidas contarán con implementes para la higienización de los mismos, así como alcohol en gel guantes y tapaboca".

Para finalizar, Chacón subrayó que "después de muchos años de reclamos y de cara a un nuevo proceso de presupuestación de los funcionarios municipales de Canelones, los guardavidas son parte de ese proceso. Finalmente lo entendió la administración y el propio sindicato, venimos ya en un proceso de mucho tiempo de reuniones con la administración y junto a ADEOM Canelones, el cual nos permite a partir de marzo que compañeros guardavidas pasen a estar presupuestados y junto con esto el servicio pasará a contar con una estructura y carrera funcional. Esperemos que el número de guardavidas presupuestados sea el mayor posible ya que en los últimos dos procesos de presupuestación pasados no hubo ni un solo guardavidas comprendido en el mismo. A partir de marzo veremos por fin hecho realidad un reclamo de muchísimos años y esto es un logro de todos los guardavidas de Canelones, así como de todos los trabajadores de ADEOM Canelones".