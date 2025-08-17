Tuesday, 19 August 2025

 
Nueva campaña para financiar las deudas de la Contribución inmobiliaria y tributos conexos

Sunday, 17 August 2025

La Intendencia de Canelones lanzó una nueva campaña para facilitar el pago de la contribución inmobiliaria y tributos conexos.

Es posible financiar la deuda en pesos y hasta en 60 cuotas, accediendo al 100 % de exoneración en multas y recargos. El plan aplica a todos los padrones: urbanos, suburbanos y rurales.

El trámite se realiza con agenda previa (llamando al 1828) en la Intendencia de Canelones o en cualquiera de los 32 municipios del departamento.

CONSULTA DE DEUDA

Los contribuyentes de Canelones pueden realizar la Consulta de Deuda en www.imcanelones.gub.uy, mecanismo que permite obtener el monto a financiar.

Para la consulta, es necesario contar con el Código Municipal (número que figura en los recibos de pago de la Contribución Inmobiliaria y que está asociado al número de padrón). En caso de no contar con el Código Municipal, pueden acercarse a las oficinas de la Intendencia de Canelones o al municipio para solicitarlo, ya que solo se brinda en forma presencial.

Una vez hecha la consulta, para financiar la deuda se debe agendar llamando al 1828 en la Intendencia de Canelones o en cualquiera de los 32 municipios del departamento.

