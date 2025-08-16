Pareja de Las Piedras representará a Uruguay en el Festival Mundial de Tango 2025 de Bs. As.

Details Saturday, 16 August 2025 01:23

Michael y Natalia llevan 13 años bailando y han conformado una dupla que conquista escenarios del Río de la Plata.

“SOMOS PAREJA DE BAILE Y DE VIDA”

Michael Bizquiazzo y Natalia Pintos, ambos de 31 años, son oriundos de Las Piedras y se preparan para representar a Uruguay en el Festival Mundial de Tango de Buenos Aires, que se desarrollará entre el 20 de agosto y el 2 de septiembre. La pareja, que lleva 13 años bailando junta y compartiendo la vida, obtuvo este año el primer puesto en las preliminares de Paysandú, clasificando al certamen más importante del tango a nivel internacional.

“Nos presentamos en el mismo campeonato que el año pasado, donde salimos subcampeones, y este año logramos el primer lugar”, contó Michael. Además, son campeones regionales de Treinta y Tres en la categoría tango salón.

COMPITEN DESDE 2019

Natalia comenzó a bailar folklore a los 6 años y Michael a los 18. “Comenzamos a bailar tango a finales de 2017 aproximadamente, y desde 2019 empezamos a competir”, explicó él.

Tras la interrupción por la pandemia, retomaron las competencias en 2024 y hoy se posicionan entre las mejores parejas del país.

“Somos docentes y coreógrafos”, añadió Michael. Actualmente dan clases de tango en Las Piedras y Montevideo, incluyendo clases privadas, grupales y seminarios.

En septiembre iniciarán una nueva etapa formativa con seminarios de tango escenario y tango salón, abiertos a todos los que deseen explorar la danza desde lo social o desde la puesta en escena.

EL MUNDIAL DE TANGO

El Mundial de Tango reúne a más de 740 parejas de todos los continentes. “No se sabe exactamente cuántas parejas se presentan por cada país, pero participan representantes de más de 30 naciones”, explicó Michael.

En cuanto a los premios, destacó: “El reconocimiento a nivel mundial es lo más importante. También hay dinero en efectivo, premios de sponsors y un viaje a Japón para trabajar durante tres meses”.

Ser campeones les abriría la puerta a nuevos festivales y escenarios internacionales. “Es un título que te posiciona en el mundo del tango”, concluyó.

Con dedicación, amor y trabajo en equipo, Natalia y Michael no solo bailan: dejan huella. Les deseamos lo mejor en el concurso internacional que comienza el próximo 20 en Buenos Aires.