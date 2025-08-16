El papa podría venir el año próximo a Uruguay

Details Saturday, 16 August 2025 01:11

El presidente Yamandú Orsi mantendrá una audiencia con el papa León XIV el 7 de octubre, en el Vaticano, confirmó el canciller Mario Lubetkin. El anuncio fue hecho luego de que la Santa Sede divulgara oficialmente la fecha del encuentro.

Según detalló el ministro, la reunión se desarrollará en horas de la mañana e incluirá encuentros “con las más altas autoridades de la Iglesia”, que “juegan un papel internacional y tenemos una relación importante con ellos, más allá del perfil de nuestro país”.

El canciller agregó que Uruguay extendió una invitación formal para que el pontífice visite el país en 2026.