Tuesday, 19 August 2025

 
TITULARES

Se realizó jornada educativa en Las Piedras por la Semana Mundial de la Lactancia Materna

Details
Sunday, 17 August 2025 00:37

El Centro Cultural Carlitos de Las Piedras fue escenario de una jornada educativa dedicada a la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Durante el evento, se realizaron nueve mesas de trabajo enfocadas en distintos aspectos de la lactancia y su importancia para el desarrollo infantil.

Según autoridades del departamento, acompañar a las familias en esta etapa resulta clave, sobre todo considerando la disminución de nacimientos a nivel nacional. La actividad buscó ofrecer orientación y apoyo a las madres y padres, así como promover espacios que faciliten la lactancia.

La jornada incluyó la presentación del programa “1000 Días de Igualdad”, que brinda seguimiento desde la concepción hasta que el niño cumple dos años, cubriendo aspectos como cuidado del embarazo, desarrollo infantil y lactancia.

Además, las familias acceden a un canal interactivo de WhatsApp para resolver dudas y reciben la tarjeta “Bienvenido bebé, Canelones te acuna”, con un monto destinado a la compra de insumos para recién nacidos.

Entre las temáticas tratadas, se abordaron los desafíos y beneficios de la lactancia materna, el marco legal que protege a las madres lactantes y distintas posiciones para amamantar. También se realizaron demostraciones prácticas y técnicas de relajación para favorecer la relación entre madre e hijo durante la lactancia.

RECIENTES

Desde este martes 19, tormentas y lluvias intensas afectarán a una gran parte del país

August 19, 2025

Se realizó jornada educativa en Las Piedras por la Semana Mundial de la Lactancia Materna

August 17, 2025

Nueva campaña para financiar las deudas de la Contribución inmobiliaria y tributos conexos

August 17, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

MÁS LEÍDO

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.