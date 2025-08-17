Se realizó jornada educativa en Las Piedras por la Semana Mundial de la Lactancia Materna

Details Sunday, 17 August 2025 00:37

El Centro Cultural Carlitos de Las Piedras fue escenario de una jornada educativa dedicada a la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Durante el evento, se realizaron nueve mesas de trabajo enfocadas en distintos aspectos de la lactancia y su importancia para el desarrollo infantil.

Según autoridades del departamento, acompañar a las familias en esta etapa resulta clave, sobre todo considerando la disminución de nacimientos a nivel nacional. La actividad buscó ofrecer orientación y apoyo a las madres y padres, así como promover espacios que faciliten la lactancia.

La jornada incluyó la presentación del programa “1000 Días de Igualdad”, que brinda seguimiento desde la concepción hasta que el niño cumple dos años, cubriendo aspectos como cuidado del embarazo, desarrollo infantil y lactancia.

Además, las familias acceden a un canal interactivo de WhatsApp para resolver dudas y reciben la tarjeta “Bienvenido bebé, Canelones te acuna”, con un monto destinado a la compra de insumos para recién nacidos.

Entre las temáticas tratadas, se abordaron los desafíos y beneficios de la lactancia materna, el marco legal que protege a las madres lactantes y distintas posiciones para amamantar. También se realizaron demostraciones prácticas y técnicas de relajación para favorecer la relación entre madre e hijo durante la lactancia.