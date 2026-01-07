Plan de asistencia ante déficit hídrico rural

Details Wednesday, 07 January 2026 13:28

El Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) de la Intendencia de Canelones activó un plan de asistencia para garantizar el acceso a agua potable a las familias rurales afectadas por el déficit hídrico que atraviesa la región.

Quienes necesiten agua para consumo humano pueden solicitarla llamando al 1828, interno 83. Es obligatorio contar con recipientes adecuados para su almacenamiento, dado que no se efectúa entrega directa en pozos.

Para el abastecimiento de agua destinada al consumo animal, la Agencia de Desarrollo Rural atiende solicitudes al 1828, interno 2200, o mediante correo electrónico a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

En el mensaje se deben incluir nombre, cédula, teléfono y dirección.

Según explicaron las autoridades, se elabora una lista de prioridad para organizar las entregas, y los solicitantes deben disponer de infraestructura en buenas condiciones.

