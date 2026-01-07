Intendencia de Canelones y MTSS entregan equipamiento a 32 emprendimientos

Details Wednesday, 07 January 2026 13:45

En Canelones, un grupo de emprendedores recibió días pasados herramientas y maquinaria para continuar desarrollando sus proyectos productivos, en el marco del Programa de Inversión Productiva (PIP), que implementa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) junto con las intendencias.

Según informaron desde la Dirección Nacional de Empleo, este año se presentaron 48 proyectos en el departamento, cuatro veces más que en 2024, cuando se registraron 12 iniciativas. “El PIP consiste en apoyar a estos emprendimientos y brindarles herramientas de trabajo con el objetivo de mejorar las condiciones en las que llevan a cabo sus actividades”, indicaron desde la dirección.

Los beneficiarios reciben los equipos en modalidad de cuotas mensuales, que se integran a un fondo rotatorio administrado por las intendencias departamentales y que se destina a nuevos proyectos productivos locales.

La entrega se realizó en el Parque Científico y Tecnológico de Pando, con la presencia de autoridades departamentales. Desde la dirección de Desarrollo Económico destacaron que la iniciativa permite acercar recursos a los emprendedores y fortalecer la actividad productiva en distintos territorios.

En total, 32 emprendimientos fueron seleccionados este año en Canelones. Más del 60 % de ellos están liderados por mujeres jefas de hogar, según informaron las autoridades. Entre los rubros se incluyen servicios de peluquería, confección textil y otros sectores productivos.

