Jardín Memorial Los Olivos donó 52 árboles para las escuelas números 185, 201 y 204

En el marco de su proyecto Futuro Verde, Jardín Memorial Los Olivos realizó durante los meses de noviembre y diciembre de 2025 tres jornadas de donación de árboles, que totalizaron 52 ejemplares entregados a escuelas públicas de Progreso y alrededores.

Las instituciones beneficiadas fueron las escuelas N.º 201 y 204 de Progreso y la escuela N.º 185 de San Francisco. Según explicó Christian Güidi Santos, uno de los integrantes del equipo de dirección del Jardín Memorial Los Olivos, la iniciativa responde a “un compromiso muy fuerte con la comunidad y con el cuidado del medio ambiente”.

“Queremos sumar vida a nuestra ciudad y transmitir un mensaje de esperanza. Estos árboles no son una donación institucional, sino que todos fueron ofrecidos por familias como homenaje a sus seres queridos, transformando el recuerdo en futuro”, señaló Güidi.

De izquierda a derecha: María de los Ángeles Santos, Sasha Marroig Santos, Christian Güidi Santos, Agustina Güidi Santos y Rosario Santos

El proyecto eligió a las escuelas como protagonistas, involucrando activamente a los niños en el proceso de plantación. “Creemos que los niños son quienes mejor pueden inspirar cambios reales. Queremos que crezcan rodeados de naturaleza y aprendan desde pequeños la importancia de cuidarla”, destacó el directivo.

Las jornadas incluyeron una preparación previa del terreno y, el día de la plantación, instancias educativas sobre el cuidado de los árboles y el medio ambiente. Los alumnos participaron de manera directa en la plantación, acompañados por docentes, directores y el equipo de Jardín Memorial Los Olivos.

Cada escuela tuvo una dinámica particular: en la escuela 204 participaron niños de primer año, en la 201 alumnos de quinto, y en la 185 estudiantes de sexto año, quienes manifestaron el deseo de dejar una huella en su institución.

Desde Los Olivos adelantaron que Futuro Verde continuará en el tiempo. “Esto es solo el comienzo. Nuestra intención es replicar el proyecto en más escuelas y en otros espacios de la comunidad”, afirmó Güidi. Además, dijo que quienes conozcan lugares que necesiten árboles pueden comunicarse al 094 820 250.

