Intendencia de Canelones registra más de 1.100 pedidos de asistencia por temporal

Según datos actualizados difundidos por la Intendencia de Canelones, el temporal que afectó al departamento generó 1.188 solicitudes de intervención, en el marco de la Emergencia N.º 283, asociada a una Advertencia Amarilla emitida el 9 de enero de 2026.

La mayor parte de los reportes corresponde a afectaciones en el arbolado, con 599 casos, seguido por daños en el tendido eléctrico, que totalizan 386 intervenciones. Además, se registraron 132 reclamos por calles cortadas, 42 situaciones de inundación y 26 asistencias a damnificados.

Como consecuencia de la situación, tres familias debieron ser evacuadas, mediante un operativo coordinado entre el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) Canelones, el Centro de Emergencias Médicas (CEM) y la Dirección de Desarrollo Humano. Las evacuaciones se realizaron en zonas de Ciudad de la Costa, Barros Blancos y Nicolich.

En el departamento continúan desplegados varios equipos operativos, con trabajos coordinados por el CECOED junto a los Comités de Emergencia Municipales, distintas áreas de la Intendencia y organismos nacionales, entre ellos el Ministerio del Interior, el Ejército Nacional, UTE, OSE, ANTEL, MIDES, MGAP, INUMET y DINAGUA.

De acuerdo a lo comunicado, se solicita a la población extremar las precauciones y realizar los reportes correspondientes ante situaciones de emergencia a través de las vías de contacto habilitadas, que incluyen el teléfono fijo 0800 2022, la línea celular *2022 y el Sistema Integrado de Respuesta a Emergencias de Canelones (SIREC), mediante su aplicación móvil.

