Monday, 12 January 2026

 
Mujer de 41 años muere tras ataque a balazos en Barros Blancos

Monday, 12 January 2026 16:08

Una mujer de 41 años fue asesinada a balazos en una vivienda de Barros Blancos, departamento de Canelones, y el caso es investigado por la Brigada de Homicidios y la Fiscalía Letrada de Pando de 1.º Turno.

El hecho ocurrió en una finca ubicada en las calles Cinacinas y Las Palmas, a donde concurrieron efectivos del Grupo de Reserva Táctica y de la Seccional 25.ª tras un aviso por disparos de arma de fuego. En el lugar fue hallado el cuerpo de la víctima, cuyo fallecimiento fue confirmado por una emergencia médica.

En la escena se encontraron casquillos de bala calibre 9 milímetros, que fueron relevados por Policía Científica. Vecinos indicaron haber escuchado detonaciones y señalaron que al momento del hallazgo no había otras personas en la vivienda.

La investigación continúa en curso.

