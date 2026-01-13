La unidad PADO recupera dos motos y una camioneta tras varios operativos

Details Tuesday, 13 January 2026 14:25

Varios procedimientos policiales permitieron recuperar vehículos denunciados como hurtados en distintos puntos del departamento de Canelones, en actuaciones llevadas adelante por efectivos de la unidad PADO.

Uno de los operativos se desarrolló en Las Piedras, dentro de la jurisdicción de la Seccional 4, donde fue detectada una moto sin matrícula que circulaba por la vía pública. El birrodado era conducido por un adolescente de 17 años y, tras la verificación de los números de motor y chasis, se confirmó que el vehículo tenía requisitoria por hurto desde 2014, solicitada por una dependencia policial de Montevideo. La moto fue incautada y el conductor quedó a disposición de las actuaciones administrativas.

En la misma zona, personal policial intervino en otro caso similar, al identificar una segunda moto, también carente de chapa matrícula, conducida por otro adolescente de 17 años. El chequeo de los registros permitió establecer que el vehículo también figuraba como hurtado desde 2014. Durante el procedimiento, el joven se desacató con los efectivos, por lo que fue detenido y trasladado a una dependencia policial.

Por otra parte, en Atlántida, en jurisdicción de la Seccional 17, los funcionarios de PADO detuvieron la marcha de una camioneta ocupada por dos hombres. Tras inspeccionar el vehículo y constatar las numeraciones, se verificó que presentaba requisitoria por hurto desde 2017. El rodado fue trasladado a dependencia policial para continuar con los trámites correspondientes.

