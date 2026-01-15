Cine Bajo las Estrellas llega al departamento con películas variadas

Details Thursday, 15 January 2026 16:54

Canelones comenzó su edición 2026 del ciclo “Cine Bajo las Estrellas”, una propuesta cultural que este verano llegará a los 32 municipios del departamento. La actividad, con acceso gratuito, convocó a vecinos de Santa Lucía que pudieron disfrutar de la primera función al aire libre.

El ciclo contempla más de 40 proyecciones y busca acercar el cine nacional a distintos rincones del departamento, destacando que el verano no se limita a la zona costera. En este sentido, el director general de Cultura, Sergio Machín, señaló que “tiene que ver con la posibilidad de circular contenidos de calidad y estar disfrutando con la gente”. Además, confirmó que la Intendencia adquirió los derechos de todas las películas que se mostrarán durante el programa.

Entre los títulos seleccionados se encuentran La huella de las palabras, realizada en Uruguay, y Alelí, una comedia ubicada entre Uruguay y Argentina, junto a otros films de diversos géneros y temáticas.

Próximas funciones:

15 de enero a las 20:30 hs., “Kayara” en la Plaza Principal de Los Cerrillos.

16 de enero a las 20:30 hs., “Viaje hacia el Mar” en Plaza Alejandro Silva (MEVIR II) de Joanico.

17 de enero a las 20:30 hs., “Agárrame Fuerte” en el Club de Abuelos de San Ramón.

22 de enero a las 20:30 hs., “Kayara” en la Plaza Tomás Berreta de San Antonio.

23 de enero a las 20:30 hs., “Kayara” en la Plaza Principal de San Bautista.

24 de enero a las 20:30 hs., “Kayara” en Santa Rosa, en la intersección de Baltasar Brum y Dr. Llambias de Olivar.

29 de enero a las 20:30 hs., “Viaje hacia el Mar” en la Bajada del río Santa Lucía de Tala.

30 de enero a las 20:30 hs., “Kayara” en Plaza María Vera de San Jacinto.

31 de enero a las 20:30 hs., “Kayara” en la Plaza Central de Soca.

