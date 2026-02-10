Vuelco de automóvil dejó a un adolescente con lesiones graves

Details Tuesday, 10 February 2026 12:36

Un vuelco de un automóvil ocurrido en El Pinar dejó a un adolescente de 13 años con lesiones graves.

Según información policial, el siniestro se registró en las cercanías de la rambla Líber Seregni y la calle Florianópolis.

Al lugar concurrió personal de la Seccional 27 de El Pinar, tras un aviso emitido por el Centro de Comando Unificado que daba cuenta de un accidente de tránsito.

Al arribar, los efectivos constataron que el vehículo presentaba daños de entidad. En el rodado viajaban dos personas. El conductor, un hombre de 23 años, resultó con lesiones leves y fue atendido en el lugar por una unidad de emergencia médica.

El acompañante, un adolescente de 13 años, sufrió politraumatismos graves y debió ser asistido en primera instancia en el sitio, para luego ser trasladado a un centro de salud.

De acuerdo a las actuaciones iniciales, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo, lo que provocó el vuelco. En la escena trabajó personal de Policía Científica, que realizó los relevamientos correspondientes.

El hecho quedó bajo la órbita de la Fiscalía de 1° Turno de Ciudad de la Costa, que continúa con la investigación.

