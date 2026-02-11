Mujer fue condenada por agredir a otra con varios caños de metal

Wednesday, 11 February 2026

 
Una mujer de 29 años fue condenada tras agredir a otra mujer con objetos contundentes durante un conflicto en una vivienda compartida.

El hecho se produjo en una finca, bajo la jurisdicción de la Seccional 30 de ciudad 18 de Mayo. La víctima, de 49 años, sufrió lesiones visibles en el rostro y fue trasladada a un centro de salud para recibir atención.

La Policía informó que la agresión ocurrió luego de una discusión relacionada con la convivencia en el domicilio. Durante la intervención, los efectivos incautaron varios caños que habrían sido utilizados en el ataque.

El Juez Letrado de 1.ª Instancia de Las Piedras de 8.º Turno determinó que la mujer es “autora penalmente responsable de un delito de lesiones personales agravado”. La pena impuesta es de cinco meses de prisión, que se cumplirán en régimen de libertad a prueba.

