Iglesia Cristo Obrero ofrecerá visitas guiadas con intérprete de Lengua de Señas

La iglesia Cristo Obrero, ubicada en Estación Atlántida y obra del ingeniero Eladio Dieste, ofrecerá durante febrero tres recorridas guiadas con intérprete de Lengua de Señas Uruguaya.

El edificio, reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, recibirá visitas los miércoles 11 y 18 a las 15:30 horas y el sábado 21 a las 17:00 horas. La inscripción previa es obligatoria y se puede realizar llamando al 092 257 468.

Según informaron desde la Intendencia de Canelones, la iniciativa se organiza a través de la Dirección de Desarrollo Turístico, la Dirección de Patrimonio y el Área de Discapacidad, y se suma a las recorridas que se realizan regularmente en este espacio.

El objetivo, explicaron, es mantener la modalidad de visitas accesibles y explorar la posibilidad de replicarla en otros sitios de interés del departamento y de Atlántida, en el marco de una estrategia orientada a fomentar el turismo inclusivo y generar actividades culturales durante todo el año.

