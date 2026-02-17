Finalizaron trabajos de infraestructura en el camino Lloveras

Details Tuesday, 17 February 2026 13:07

Finalizaron las obras viales e hidráulicas en el camino Lloveras, que conecta la Ruta 5 con la Ruta 36 y atraviesa los municipios de Canelones, Juanicó, Los Cerrillos y Progreso.

Los trabajos incluyeron el ensanche de la calzada a siete metros, base estabilizada, tratamientos con carpeta asfáltica en sectores de giro, aplicación de micropavimento y colocación de señalización horizontal y vertical. En áreas próximas a escuelas de Juanicó y Los Cerrillos se instalaron lomadas y se construyó una senda que vincula la Ruta 5 con la escuela del lado de Juanicó, informó la comuna.

La inversión total fue de 137 millones de pesos, financiados a través del programa Caminos Rurales Productivos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), con aportes de la Intendencia de Canelones.

El intendente Francisco Legnani expresó: “Es una inauguración emblemática porque conecta cuatro municipios: “son 11 kilómetros y medio en una zona productiva por excelencia del departamento”. También afirmó que se trata de una obra “largamente demandada por los vecinos desde hace muchos años”.

Desde la Sociedad Rural Sin Fronteras, Mario Puga recordó el inicio de las gestiones en 2022 y sostuvo: “Fue un trabajo de mucha gestión y articulación, junto con vecinos y organizaciones, hasta que finalmente hoy podemos ver concretada esta obra”.

