Presidente de la Liga Regional del Sur de Baby Fútbol, Heber Camejo: “Somos la liga del país que más niñas tiene jugando al fútbol infantil”

Details Friday, 13 March 2026 15:01

La Liga Regional del Sur de Baby Fútbol ya puso en marcha una nueva temporada con múltiples actividades deportivas y sociales que involucran a cientos de niños y niñas de la zona.

Su presidente, Heber Camejo, dialogó con Actualidad y destacó el crecimiento de la liga, los proyectos de infraestructura y las acciones sociales que se impulsan desde la organización.

CATEGORÍA 2020

Camejo explicó que la actividad de este año comenzó con la categoría más pequeña, correspondiente a niños nacidos en 2020.

“Ya arrancamos el campeonato de la categoría 2020, que es la categoría de los más chiquitos que arranca siempre un campeonato aparte para que los niños se vayan ambientando”, señaló.

Ese torneo de los más pequeños se disputó sin tabla de posiciones, con el objetivo de priorizar la experiencia y la diversión de los más pequeños.

“No hubo puntaje, solamente medallas para todos los niños. La idea era que se divirtieran y que todos recibieran lo mismo, no había ni primero ni segundo ni tercero”, explicó.

Las medallas fueron donadas por la Dirección de Deportes del Municipio de Las Piedras y la alcaldía, en una jornada que contó con una gran participación de familias. Además, “el dinero recaudado en las entradas se destinó a un apoyo concreto para los niños”, subrayó Camejo.

Agregó que “con el cobro de la entrada invertimos en set escolares para los niños. Hicimos 150 set escolares, diez por club, para que cada club los reparta entre los niños que lo necesitan”, comentó.

Para el próximo año, la idea es ampliar ese apoyo. “Capaz que implementamos mochilas y más cantidad por club, porque además del fútbol hay mucha gente que necesita”.

MÁS DE 2.000 NIÑOS

Actualmente la Liga Regional del Sur de Baby Fútbol reúne una importante cantidad de participantes.

“Tenemos 2.100 niños y más de 300 niñas jugando. Somos la liga del país que más niñas tiene jugando al fútbol infantil por cápita”, destacó el presidente.

En total participan 15 clubes, todos con presencia femenina al menos en alguna categoría.

“Todos los clubes tienen niñas jugando. Capaz que les falta alguna categoría, pero todos tienen como mínimo una”, indicó.

Mientras se preparan los campeonatos oficiales, también se desarrolla un torneo de verano con diversas categorías, desde 2013 hasta Sub-13.

Según Camejo, estos torneos “cumplen un rol clave en la dinámica de los clubes”.

“No es tanto por el premio, es para que los clubes se vayan moviendo, que los niños se vayan incorporando y también para que las cantinas comiencen a trabajar”, explicó.

INFRAESTRUCTURA Y APOYO A LOS CLUBES

Uno de los cambios impulsados en la actual gestión fue el apoyo económico directo a los clubes para mejorar sus instalaciones.

Camejo recordó que cuando comenzó a trabajar en la liga la situación financiera era muy distinta.

“Cuando entramos no había papeles ni casi dinero, había unos 30 mil pesos. Con los años fuimos ordenando todo y hoy terminamos los campeonatos con más de un millón de pesos de caja”, afirmó.

Nos comentó que a partir de esa estabilidad económica, la liga implementó un sistema de préstamos sin intereses para los clubes.

“Resolvimos dar préstamos con reembolso, pero sin intereses. Por ejemplo, te presto 100 mil pesos y me los devolvés en diez cuotas de diez mil pesos. Fue un éxito”, nos dijo Camejo.

Gracias a ese mecanismo, varios clubes pudieron mejorar sus instalaciones.

“Han arreglado salones, canchas y baños. Este año hay tres clubes que incluso resembraron sus canchas porque las mejoraron tanto que ahora están esperando que el césped crezca”.

Para Camejo, estas mejoras son fundamentales porque el baby fútbol involucra a toda la familia.

PREOCUPA LA VIOLENCIA

Uno de los temas que preocupa a la organización es la violencia en el fútbol infantil.

El año pasado la liga enfrentó dos episodios graves y decidió reforzar las medidas disciplinarias.

“El año pasado tuvimos mucha violencia, con dos episodios graves. Estamos trabajando con una lista negra para impedir que personas violentas entren a los partidos”, explicó Camejo.

Actualmente hay varios padres sancionados.

“Tenemos cuatro o cinco padres expulsados de la liga, algunos por un año y otros por dos años. Tratamos de cortar esto porque si no sigue escalando”, afirmó.

ÁRBITROS FORMADOS EN LA PROPIA LIGA

La liga también cuenta con un sistema propio de formación arbitral.

Camejo señaló que actualmente trabajan alrededor de 15 árbitros, formados a través de cursos organizados por la institución.

“Tenemos un colegio de árbitros que se encarga de los cursos y de dirigir a los jueces. Yo siempre les digo que ustedes son docentes dentro de la cancha, más que impartir justicia”, expresó.

CONTENCIÓN SOCIAL

Más allá de lo deportivo, la Liga Regional del Sur de Baby Fútbol desarrolla distintas iniciativas sociales para apoyar a los niños y sus familias.

“La contención social es muy importante. Tenemos un presupuesto que incluye lentes para los niños, cinco pares por club por año para quienes los necesiten”, explicó.

También existe un fondo solidario destinado a situaciones familiares complejas.

“Cuando una familia está pasando un mal momento tenemos un fondo solidario de 8.000 pesos para dar un apoyo”, indicó.

A esto se suman actividades educativas y recreativas.

“Tenemos cinco salidas didácticas: ‘Conociendo mi ciudad’. En esas salidas los niños visitan distintos lugares, incluso en Montevideo”, comentó.

Durante el invierno también se organiza un campeonato de fútbol sala en los polideportivos de la zona, con categorías Sub-13 y 2013.

CALENDARIO CARGADO

La temporada continuará con los campeonatos Apertura y Clausura y los tradicionales playoffs de fin de año.

“Los playoffs son muy importantes porque premian a todos los clubes, todos tienen niños en las finales. Es un campeonato que está muy bien pensado y organizado”, concluyó Camejo.

La Liga Regional del Sur de Baby Fútbol reúne clubes de Las Piedras, La Paz, Progreso y zonas cercanas, posicionándose como una de las organizaciones más activas del fútbol infantil en Canelones.

Espacio patrocinado