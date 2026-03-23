Convenio entre Canelones y AFE proyecta recuperar infraestructura ferroviaria

Details Monday, 23 March 2026 15:25

La Intendencia de Canelones y la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) firmaron un convenio marco que fija lineamientos para recuperar infraestructura ferroviaria en el departamento y avanzar, posteriormente, en proyectos específicos según cada localidad.

Según información difundida por la Intendencia de Canelones, el acuerdo busca habilitar la reutilización de estaciones y predios en desuso, con posibles destinos vinculados a actividades comunitarias.

El intendente Francisco Legnani señaló: “Es sumamente importante para Canelones, porque tenemos una cantidad de infraestructura ferroviaria que hoy está obsoleta. La idea es trabajar en esas instalaciones, recuperarlas y transformarlas en espacios al servicio de la comunidad, con actividades culturales, sociales y recreativas”.

Además, agregó: “hemos transformado estaciones en centros de barrio, policlínicas y espacios culturales. Lo que buscamos ahora es ampliar ese modelo a todo el territorio, mediante acuerdos específicos que surjan de este convenio marco”.

Por su parte, el presidente de AFE, Ernesto Cesar, indicó: “Esta administración ha resuelto trabajar con las intendencias departamentales como aliados. Este convenio nos permite ordenar el vínculo y generar un marco de colaboración que facilite concretar proyectos en cada territorio”.

También mencionó que existen “inquietudes de municipios que son actores clave, porque gestionan los territorios donde están las estaciones. Este acuerdo es un punto de partida para canalizar esas demandas y avanzar en soluciones concretas para las comunidades”.

En relación a la infraestructura, sostuvo: “recuperar estaciones vandalizadas o en desuso y ponerlas al servicio de la sociedad es fundamental, no solo para preservar el patrimonio ferroviario, sino también para mejorar la convivencia y la seguridad en esos espacios”.

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