Fallido hurto de moto termina con cuatro jóvenes condenados

Details Tuesday, 24 March 2026 12:48

Cuatro personas (tres mayores de edad y un adolescente) fueron condenadas tras un intento de hurto de una motocicleta ocurrido días atrás en la intersección de las calles Rivera y Batlle y Ordóñez, en la ciudad de Santa Lucía.

El hecho fue advertido por la víctima, un trabajador de una empresa de alarmas, quien observó a un individuo intentando llevarse su birrodado. Al notar su presencia, el autor abandonó la moto a pocos metros y se dio a la fuga junto a otros tres involucrados que lo aguardaban en dos motocicletas.

Enterado el Servicio de Emergencias 911, efectivos de la Seccional 1.ª de Canelones y del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) desplegaron un operativo que permitió interceptar a los sospechosos en la ciudad de Canelones.

Los vehículos involucrados (una Zanella Sapucai y una Yumbo GS) eran ocupados por un adolescente de 17 años y tres jóvenes de 18 años, quienes fueron identificados. Todos fueron derivados a la base del Área de Investigaciones IV, donde continuaron las actuaciones. El análisis posterior de las grabaciones de las cámaras de seguridad permitió confirmar la participación de los cuatro implicados en la maniobra.

Finalizada la instancia judicial, el Juzgado Letrado de 1.º Turno de Canelones dispuso las siguientes condenas: los tres jóvenes de 18 años fueron condenados por ser autores penalmente responsables de un delito de hurto en grado de tentativa, a la pena de cuatro meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba, mientras que el adolescente fue condenado por un delito de hurto en grado de tentativa, imponiéndosele una medida socioeducativa no privativa de libertad de tres meses, bajo supervisión del INISA.

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