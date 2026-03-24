Parque del Plata celebrará la octava edición de su tradicional evento cervecero este sábado 28

Details Tuesday, 24 March 2026 13:28

La Fiesta de la Cerveza Artesanal se realizará el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, a partir de las 17 horas, en la rambla del arroyo Solís Chico, con entrada libre. La presentación del evento se realizó en el Volcánica Bar de la Ciudad de la Costa.

La Intendencia de Canelones informó que participarán más de 24 cervecerías de todo el país y habrá un paseo gastronómico, junto a espectáculos en dos escenarios simultáneos y shows en la calle.

La alcaldesa de Parque del Plata y Las Toscas, Tania Vecchio, destacó que la Fiesta de la Cerveza Artesanal “tiene un impacto muy grande desde lo cultural y también en el apoyo a los emprendedores locales y a las empresas cerveceras” y señaló que este año se busca superar los 30.000 asistentes de la edición anterior.

Por su parte, la directora de Desarrollo Turístico de la Intendencia de Canelones, Ximena Acosta, informó que por primera vez se implementarán medidas destinadas a mejorar la experiencia de los turistas alojados en hoteles de la costa de Canelones. Según explicó, a través de un acuerdo con la Asociación Turística de Canelones (ATC) se organizará el traslado de los visitantes desde sus hoteles hasta el lugar del evento, con servicios de ida y vuelta.

Programación de espectáculos:

Sábado 28/3

Escenario principal: Encanto al Alma, Lu Ferreira, Valuto, Trotsky Vengarán, La Penúltima

Encanto al Alma, Lu Ferreira, Valuto, Trotsky Vengarán, La Penúltima Escenario Gastronómico: Dj Beve, Alias Tuk, Malmambo Salsa Band, Almísticas

Dj Beve, Alias Tuk, Malmambo Salsa Band, Almísticas Espectáculo en la calle: Llamó la Raque

Domingo 29/3

Escenario principal: Ruperto Rocanrol, Knak, Vanesa Britos, Eté y Los Problems, La Dosis

Ruperto Rocanrol, Knak, Vanesa Britos, Eté y Los Problems, La Dosis Escenario Gastronómico: Dj Paola Dalto, Juan Mariño, Se Armó Kokoa, Sucia Esquina

Dj Paola Dalto, Juan Mariño, Se Armó Kokoa, Sucia Esquina Espectáculo en la calle: Catadores de Gazpacho

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