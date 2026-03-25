Nueva señalización en César Mayo Gutiérrez apunta a disminuir accidentes

Details Wednesday, 25 March 2026 13:48

La avenida César Mayo Gutiérrez, que conecta La Paz con Las Piedras, está siendo señalizada a lo largo de todo su recorrido. La medida busca reducir los riesgos en los sectores identificados como “zonas calientes” o de mayor siniestralidad.

El proyecto surge tras una sugerencia del Municipio de La Paz al área de Ingeniería de Tránsito, que evaluó la propuesta y recomendó su implementación. El alcalde de La Paz, Juan Tons, comentó que “era una gran inquietud” de los vecinos y explicó que la solicitud se fundamenta en que “hemos tenido una serie de accidentes porque los que vivimos acá hace muchos años sabemos que esta calle es preferencial, pero no tenía la cartelería que lo indicaba”.

La avenida alberga, además, varios centros educativos, que se verán beneficiados con esta nueva señalización en los puntos más críticos.

Según información de la Intendencia de Canelones, la medida forma parte del Plan de Movilidad Local y contempla estudios de impacto en dos sectores estratégicos: “uno es precisamente en la esquina donde se encuentra el municipio, que se están dando ciertos conflictos en la movilidad, y otro es en César Mayo Gutiérrez y Aldabalde, que también si bien no hay una alta siniestralidad, sí hay una alta exposición al peligro”, explicó el director de Ingeniería de Tránsito, Adrián Bringa.

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