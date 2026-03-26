Nuevo encargado del Destacamento de Bomberos en la ciudad de Las Piedras

Details Thursday, 26 March 2026 14:49

El oficial principal Mathias Barboza asumió el miércoles 25 de marzo como nuevo encargado del Destacamento de Bomberos de Las Piedras, reemplazando al jefe Pedro Moreira.

Al acto del cambio de mando, concurrieron el comisario mayor Nery Fernando Sosa, comandante de Bomberos del Área Metropolitana, junto a otras autoridades de la Policía y Bomberos, los cuatro alcaldes de la región, y fuerzas vivas de la ciudad.

Barboza, ya ha tenido a cargo otros destacamentos, donde se ha enfocado en la prevención y fortalecer el trabajo del destacamento local.

Espacio patrocinado