Wednesday, 08 July 2026

 
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Convocatoria en Las Piedras de la Fundación Pérez Scremini para sumar a nuevos voluntarios

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Tuesday, 07 July 2026 13:38

La Fundación Pérez Scremini realizará una charla informativa el próximo jueves 16 de julio en la ciudad de Las Piedras, dirigida a los residentes interesados en sumarse a su programa de voluntariado. La actividad tendrá lugar a las 19 horas en las instalaciones del Centro Cultural Carlitos.

El encuentro tiene como objetivo brindar detalles sobre el trabajo de la organización, abocada al tratamiento del cáncer en niños y adolescentes, con el fin de conformar una futura sede local que funcionará bajo el nombre de Embajada Pérez Scremini.

Para realizar consultas sobre esta convocatoria, se puede contactar a los números 098 304 761 y 094 774 810.

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