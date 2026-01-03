EE. UU. ataca objetivos militares en Venezuela y Trump asegura que Maduro fue capturado

Details Saturday, 03 January 2026 10:15

Explosiones, incendios y un intenso movimiento aéreo fueron reportados en la madrugada de este sábado en Caracas y en otras zonas de Venezuela, en un episodio que se desarrolló durante varias horas.

Los primeros registros aparecieron sobre las 02:00, cuando videos difundidos en redes sociales mostraron detonaciones, destellos, incendios y columnas de humo en distintos puntos de la capital venezolana, mientras residentes de varios sectores aseguraban haber observado aeronaves volando a baja altura.

De acuerdo con los reportes difundidos durante la madrugada, las detonaciones y explosiones se habrían concentrado principalmente en instalaciones de carácter militar.

El gobierno de Venezuela denunció los hechos como una “gravísima agresión militar” atribuida a Estados Unidos y declaró el estado de conmoción exterior y emergencia en todo el país.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos emitió un aviso que restringe el tránsito aéreo en el espacio venezolano por razones de seguridad. Además, la embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una advertencia para que ciudadanos estadounidenses en Venezuela permanezcan resguardados.

Horas más tarde, el presidente estadounidense Donald Trump publicó un mensaje en la red Truth Social en el que aseguró que Estados Unidos llevó adelante un ataque de gran escala y afirmó que Nicolás Maduro y su esposa habrían sido capturados y trasladados fuera del país.

Hasta ahora no se difundieron balances oficiales sobre víctimas o daños.

