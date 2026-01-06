Tuesday, 06 January 2026

 
Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen ante la justicia de EE. UU. y rechazan las acusaciones

Tuesday, 06 January 2026 00:13

Nicolás Maduro compareció por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York, donde negó las acusaciones en su contra y sostuvo que fue “secuestrado” en Caracas por fuerzas estadounidenses.

Maduro ingresó a la sala bajo custodia y con vestimenta penitenciaria, acompañado por su esposa, Cilia Flores.

Durante la audiencia, realizada en Manhattan, también se definió como “prisionero de guerra” y reiteró que continúa siendo el presidente constitucional de Venezuela. Además, Maduro se declaró no culpable de los cuatro cargos federales que enfrenta, entre ellos narcoterrorismo y conspiración para importar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.

Por su parte, Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y sobre quien pesan tres cargos, negó las acusaciones y se presentó ante el tribunal como la primera dama de Venezuela.

Ninguno solicitó libertad bajo fianza. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo.

