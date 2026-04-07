La cápsula Orion recorrió la cara oculta de la Luna y regresa hacia la Tierra

Details Tuesday, 07 April 2026 13:49

La misión Artemis II, de la NASA, completó su histórico sobrevuelo de la Luna y estableció nuevos récords para la exploración humana en el espacio profundo. Este lunes, la cápsula Orion, con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo, finalizó el paso por la cara oculta del satélite y emprendió el regreso hacia la Tierra tras registrar varios hitos de la misión.

Los cuatro tripulantes se convirtieron en los humanos que más lejos han estado de la Tierra, superando la marca de la misión Apollo 13 de 1970 al alcanzar una distancia récord durante el sobrevuelo lunar, llegando a unos 406.778 km del planeta.

La misión incluyó una fase de observación de casi siete horas durante la que la nave viajó alrededor del satélite y proporcionó a la tripulación vistas de zonas nunca antes vistas por ojos humanos. Además, los astronautas vivieron un eclipse solar desde el espacio y experimentaron un breve periodo de incomunicación al pasar detrás de la Luna.

Artemis II representa el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de medio siglo, como parte de un programa más amplio que apunta a regresar a los seres humanos al satélite lunar y preparar futuras misiones de exploración más profundas.

Foto: NASA

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