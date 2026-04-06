Cafeterías de Canelones registraron una alta concurrencia durante la jornada “Tarde de Café”

Details Monday, 06 April 2026 16:42

La propuesta "Tarde de Café" se desarrolló el pasado jueves de Turismo en distintas localidades de Canelones, donde cafeterías y locales gastronómicos registraron una gran afluencia a lo largo de la jornada.

La iniciativa se desarrolló de forma simultánea en varios puntos del departamento, con actividades culturales y temáticas vinculadas al café que despertaron el interés de los asistentes y generaron un circuito distribuido.

La participación se extendió a zonas como Santa Lucía, San Ramón, Ciudad de la Costa y la Costa de Oro.

Según información de la Intendencia de Canelones, comerciantes valoraron la instancia por su impacto positivo en la actividad, destacando el movimiento generado y la posibilidad de dar visibilidad a los emprendimientos.

En Atlántida, una cafetería temática organizó presentaciones de libros, charlas y degustaciones, en tanto que en Ciudad de la Costa nuevos emprendimientos aprovecharon la ocasión para dar a conocer su propuesta, incorporando talleres y experiencias vinculadas al café de especialidad.

La comuna también comunicó que la iniciativa buscó dinamizar el comercio local y fomentar el turismo durante todo el año, con la perspectiva de sumar nuevas propuestas en futuras ediciones.

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