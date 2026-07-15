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España venció a Francia y se metió en la final del Mundial

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Wednesday, 15 July 2026 00:46

La selección española se clasificó a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Francia en el Estadio Dallas, ubicado en Arlington, Estados Unidos. Con este triunfo, el equipo dirigido por Luis de la Fuente vuelve a la definición de la Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010.

El marcador se abrió a los 22 minutos con un penal convertido por Mikel Oyarzabal, cobrado tras una falta sobre Lamine Yamal dentro del área. En el segundo tiempo, cuando corrían 58 minutos, el lateral Pedro Porro aseguró la victoria al cerrar una jugada colectiva.

El sólido trabajo defensivo de España neutralizó por completo los ataques del conjunto francés, que no encontró los caminos para revertir el resultado. De esta manera, el seleccionado español mantuvo su racha histórica y alcanzó los 37 partidos invicto de forma consecutiva.

Foto: FIFA

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