Marcha contra las perreras

Saturday, 31 July 2021

En el día de ayer los animalistas se manifestaron en las calles y en las redes expresando #PerreraNuncaMás.

La Coordinadora de Protección Animal expresó que “al MGAP le decimos que sí nos importan todos los animales, pero no a costa del asesinato de otros”. Y afirmaron que “no permitiremos la vuelta de la perrera, ni los albergues eutanásicos. Los animales no deben pagar por la irresponsabilidad de los humanos y asesinar perros en el pasado no solucionó la sobrepoblación.”

Aseveraron que la solución es castrar en forma obligatoria y masiva además de sancionar a los abandónicos e irresponsables.

Solicitan además en sus declaraciones la prohibición de la caza con perros, “una de las fuentes más importantes de formación de jaurías en el campo.”