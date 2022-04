Por carta a su sector, Raúl Sendic comunicó su retiro de la política dentro del FA

Details Saturday, 30 April 2022 06:38

El exvicepresidente Raúl Sendic manifestó en la carta dirigida a la lista 711 que dará un paso al costado de la actividad política dentro del Frente Amplio (FA).

Previamente hace un repaso de su vida y de su padre Raúl "Bebe" Sendic, el exilio en Cuba, la elección como representante nacional, posterior designación de ministro de Industria, posteriormente presidente de Ancap, y destaca "el inmenso honor de integrar con Tabaré la fórmula presidencial y ganar las elecciones a la derecha para instalar un tercer periodo de gobierno del FA".

Luego se dirige especialmente a los integrantes de la lista que fundó y les hace un pedido:

"Deseo que este grupo de compañeros preserve su unidad que ha sido puesta a prueba tantas veces. Personalmente voy a seguir de cerca estos temas que son los que me convencen. No voy a estar orgánicamente con ustedes porque entiendo que debemos apostar a un recambio que garantice la continuidad del proyecto. Ustedes decidirán qué hacen, obviamente les sobra capacidad, compromiso y espíritu unitario para definir el rumbo futuro. Yo estaré cerca, acompañándolos con todo el corazón pero tengo muchas cosas además para resolver y siento que no debo ser yo, sino otros compañeros/as que puedan encabezar este proceso de reconstrucción y crecimiento que permita aportar al FA lo que el FA necesita".

Al final expresa: "Doy este paso convencido y espero que lo sepan entender, los tendré siempre en la mente y el corazón porque son parte de mi vida, de lo mejor de mi vida. Ya habrá tiempo para reencontrarnos pero mientras tanto seguiremos soñando juntos con el mejor amanecer para nuestros compatriotas. Un abrazo enorme y hasta la victoria! Siempre!

Fuente: Carta abierta de Raúl Sendic publicada en Twitter