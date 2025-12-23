Thursday, 25 December 2025

 
Paro indefinido en los casinos del Estado

Details
Tuesday, 23 December 2025 11:24

Los trabajadores de los casinos del Estado iniciarán un paro por tiempo indefinido desde el viernes 26 de diciembre, que afectará a todas las salas del país.

La Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado (ANFUCE) indicó que la decisión responde a “la simulación de instancias de negociación colectiva y desacuerdos con la regulación de los juegos online, recorte salarial encubierto y ataques a la carrera administrativa”, lo que según la ANFUCE, compromete la estabilidad y el desarrollo funcional de los trabajadores. Además, rechazaron modificaciones presupuestales realizadas “sin negociación colectiva, en violación a la normativa vigente”.

Entre sus reclamos, ANFUCE exige soluciones para los funcionarios zafrales, garantías de estabilidad laboral y participación en “la explotación de los juegos online y en los beneficios que este genere, por tratarse del futuro de nuestra fuente laboral”. También cuestiona al director de Casinos, Fernando Estévez Perrone, “por la falta de diálogo, la toma de decisiones unilaterales, la simulación de instancias de negociación colectiva y el destrato hacia los trabajadores”.

