Autoridades alertaron por riesgo alto de incendios, comunicaron acciones y apelaron a “responsabilidad” ciudadana

El martes 10 de enero tuvo lugar una conferencia de prensa que brindaron autoridades de organismos que participan en la prevención y combate de los incendios.

La autoridades que brindaron la conferencia de prensa fueron del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de la Dirección General Forestal (DGF), del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) y del Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET), en la que comunicaron acciones que estos organismos realizan para evitar y combatir los incendios.

El ministro Fernando Mattos hizo referencia a que las actuales condiciones climáticas implican un "aumento del nivel de riesgo de incendios". En este sentido se refirió a la "sequía importante", al "déficit hídrico", a "las altas temperaturas", y a los "vientos". Pero también destacó la incidencia del "factor humano".

Con respecto a esto último, Mattos, indicó que la intención de la conferencia era realizar un llamado de "responsabilidad" para la ciudadanía, ya que la mayoría de los incendios está relacionada con el "factor humano".

"Pequeños actos que en otro momento no tendrían ninguna consecuencia", en las actuales condiciones climáticas predisponen a "accidentes", que pueden ocasionar "pérdidas de vidas humanas" y afectar "la economía".

Mattos también explicó que se solicita a la ciudadanía que contribuya con la "alerta temprana" sobre "cualquier visualización de incendios", porque "el gran secreto es el combate temprano".

El gerente técnico de INUMET, Yamandú Morán, anunció que "en el corto plazo las noticias no son buenas", por la "superación de las temperaturas a los valores normales para esta época del año, situación diferente a las precipitaciones, que estarán en valores por debajo a la media normal".

"La situación es crítica" agregó Morán, quien remarcó que "tenemos funcionando un índice de incendios que está indicando que todo el país está rojo", con "alto riesgo de incendio".

El director de Bomberos, Ricardo Riaño, mencionó que hubo "más de 40 intervenciones en lo que va del comienzo del verano".

Destacó que "en no más de 48 horas hemos controlado esos incendios" y "no hemos tenido que lamentar ni una pérdida de finca, no lamentamos ni una sola persona lesionada y ni una pérdida humana, que es a lo que damos mayor prioridad".