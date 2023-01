Medio alemán indica que Uruguay tiene el segundo salario mínimo más alto de América Latina medido en dólares

Details Monday, 16 January 2023 22:17

El medio alemán Statista, publicación especializada en análisis de mercados, efectuó un estudio a partir de datos de Bloomberg Línea.

La conclusión del mencionado estudio es que Uruguay tiene el segundo salario mínimo más elevado de América Latina, en términos nominales y medido en dólares.

El primer puesto fue para Costa Rica, que cuenta con un salario mínimo de US$ 603.

Uruguay le sigue con unos US$ 540. Por debajo están Chile (US$ 475), Ecuador (US$ 450) y Guatemala (US$ 403).

Sobre el final del ranking figuran entre otros Argentina, con US$ 189, y Venezuela, con tan sólo US$ 8.

Statista aclara que los sueldos comparados son nominales, por lo que no consideran el poder de compra ni el costo de vida que tiene cada país.