José Mujica sobre Cristina Kirchner: “es una vieja maravillosa”

Details Wednesday, 22 March 2023 20:21

José Mujica realizó esta y otras declaraciones durante el III Foro Mundial de Derechos Humanos, que fue organizado por la Unesco y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos en Argentina.

Un periodista de C5N preguntó al expresidente uruguayo cuál era su expectativa sobre el discurso que brindaría la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Mujica respondió que "a Cristina" la conoce desde "hace años". Agregó al respecto: "He discutido, he concordado, me he peleado". A modo de resumen, afirmó que "es una vieja maravillosa".

Minutos más tarde, Mujica se aproximó al mismo periodista y le aclaró: "una vieja no, una señora porque se me va a ofender".

En otro momento, durante el Foro, el exmandatario expresó que no había concurrido a "escuchar a la vicepresidenta", sino para solidarizarse con ella porque la conoce desde "hace años". Remarcó que "la tienen que escuchar los argentinos", porque él no va a "decidir un carajo".

Participaron también del Foro la exsenadora Lucía Topolansky y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

Naciones Unidas, Estados Unidos | AFP | por Amélie Bottolier-Depois