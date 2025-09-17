Polémica con Presidencia por actividad de diversidad

Details Wednesday, 17 September 2025 04:08

Un encuentro sobre diversidad realizado en la sede de Presidencia abrió un fuerte cruce político. El conversatorio, enmarcado en el Mes de la Diversidad, incluyó la participación de artistas drag, lo que motivó cuestionamientos de referentes opositores.

El senador nacionalista Sebastián Da Silva expresó: "¿Es necesario hacer este tipo de actos en Presidencia de la República? Este tipo de cosas, ¿fomenta el valor de la diversidad? ¿Alguien puede imaginar la generación de empatía hacia minorías, haciendo esto? Los límites de la cordura y de la investidura desaparecieron".

En la misma línea, Guido Manini Ríos consideró: "¿Es Presidencia el ámbito apropiado para este tipo de ´espectáculos´? ¿Y con menores presentes? ¿Realmente debemos bancar esto? Lamentable...".