Thursday, 25 September 2025

 
“El Pelón” se comunicó mientras sigue prófugo por el crimen en Playa Verde

Friday, 19 September 2025 20:34

José Carlos Machado, conocido como “El Pelón” y requerido por el asesinato de la enfermera Taliha Tuvy en Playa Verde, grabó un video para dar su versión mientras continúa prófugo.

En la filmación, difundida por Canal 4, aparece con capucha y cubriéndose con un paraguas. Allí confirma su identidad y asegura que se presentará ante las autoridades. “Yo sé lo que hago y lo que no hago. A la brevedad ando por la Justicia como tiene que ser. Pero tanto que me ensucian, por eso no me he presentado. No tengo por qué andar ocultándome”, sostuvo.

Machado, de 32 años, tiene un largo historial de delitos y es considerado responsable de varios homicidios, tanto en Maldonado como en Canelones. Por el crimen de Playa Verde ya fue formalizado otro hombre, señalado como coautor del hecho.

Pese a múltiples allanamientos realizados la semana pasada, la Policía aún no ha podido ubicarlo.

