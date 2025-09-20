Último adiós a Julio Frade, referente del humor y la música uruguaya

Details Saturday, 20 September 2025 17:54

Uruguay despide a una de sus figuras más queridas. Julio Frade, pianista, actor y símbolo de la comedia televisiva, falleció este viernes a los 81 años. Allegados confirmaron la noticia y señalaron: "Se fue en paz".

Con más de seis décadas de trayectoria, Frade dejó huella en escenarios, radios y pantallas. Su vínculo con la música lo llevó desde los Chicago Stompers hasta conciertos en los que desplegó su virtuosismo al piano. En setiembre de 2024 ofreció su última presentación pública bajo el título 80 pirulos, un repaso de toda su carrera artística.

Su versatilidad lo convirtió en figura central de programas como Telecataplúm y Decalegrón, donde creó personajes que quedaron en la memoria colectiva, como Abelardito o El Chicho. Fue también parte de ciclos infantiles y de recordadas producciones rioplatenses junto a Ricardo Espalter, Enrique Almada, Berugo Carámbula y Eduardo D’Angelo. Con su partida, se cierra un capítulo de la generación dorada del humor televisivo.

En la radio condujo durante cuatro décadas Frade con permiso, espacio que mantuvo en distintas emisoras hasta agosto de este año. El deterioro en su salud (agravado tras una internación por infección urinaria) lo llevó a retirarse de los medios y dejar en manos de sus colaboradores la continuidad del programa, ahora bajo el nombre Con su permiso.

El velatorio se realiza este sábado en Martinelli y el sepelio tendrá lugar en el Cementerio del Buceo. Periodistas, colegas y comunicadores expresaron sus condolencias en redes sociales, entre ellos Javier Máximo Goñi, Jaime Clara y Sergio Gorzy, quienes destacaron su legado cultural.

Frade, quien también ejerció como director de Canal 5 y formó parte de Los 8 escalones en sus últimos años televisivos, deja tras de sí un legado inmenso. Su figura trasciende generaciones y consolida un lugar único en la historia cultural del país.