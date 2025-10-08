Actividades en Maldonado y Rocha durante octubre por la ballena franca austral

Details Wednesday, 08 October 2025 13:24

Cada primer viernes de octubre, Uruguay celebra el Día Nacional de Protección de la Ballena Franca Austral, establecido por la Ley Nº 17.557.

La fecha tiene como objetivo sensibilizar a la población y fomentar la conservación de esta especie, considerada símbolo del patrimonio natural del país.

En su cuarta edición, la conmemoración cuenta con un amplio programa de actividades a lo largo de todo octubre, impulsado de forma conjunta por las Intendencias de Rocha y Maldonado, junto a organizaciones ambientales, educativas y sociales. La mayoría de las propuestas son gratuitas y abiertas al público, aunque algunas tienen costo o están destinadas a fines educativos internos o de recaudación para proyectos de conservación.

AGENDA DE ACTIVIDADES