Actividades en Maldonado y Rocha durante octubre por la ballena franca austral

Wednesday, 08 October 2025 13:24
Cada primer viernes de octubre, Uruguay celebra el Día Nacional de Protección de la Ballena Franca Austral, establecido por la Ley Nº 17.557.
La fecha tiene como objetivo sensibilizar a la población y fomentar la conservación de esta especie, considerada símbolo del patrimonio natural del país.
En su cuarta edición, la conmemoración cuenta con un amplio programa de actividades a lo largo de todo octubre, impulsado de forma conjunta por las Intendencias de Rocha y Maldonado, junto a organizaciones ambientales, educativas y sociales. La mayoría de las propuestas son gratuitas y abiertas al público, aunque algunas tienen costo o están destinadas a fines educativos internos o de recaudación para proyectos de conservación.
AGENDA DE ACTIVIDADES
- Martes 7, miércoles 8 y jueves 9, de 9 a 17 horas - Polo Educativo Tecnológico del Chuy (Rocha). Experiencia Sensorial Oceánica “Portales del Santuario”: muestra inmersiva con materiales naturales, biblioteca, recursos tecnológicos y proyecciones 360° en domo geodésico.
- Sábado 11 y domingo 12, de 14 a 17 horas - SOCOBIOMA (calles Lago de Joux y Laguna Blanca, Club del Lago, Maldonado). Visita guiada por el Centro de Conservación, donde se mostrará el trabajo de rescate, rehabilitación y preservación de fauna marina y nativa. Entrada colaboración: $200, destinada al apoyo de tareas de conservación. Más información: 092 727 317.
- Domingo 12, 11 horas - SOS Rescate Fauna Marina (Costanera, Playa Punta Colorada, Piriápolis). Jornada “Rescatista de Fauna Marina Junior Familiar”: actividad práctica con simulacro de rescate, asistencia primaria, rehabilitación y reconocimiento de ballenas mediante fotoidentificación. Incluye un taller de arte reciclado con desechos de playa. Al finalizar, se compartirá una merienda. Cupos limitados. Contacto: 094 330 795. Cada niño recibirá una remera de guardafauna marina.
- Sábado 18, 15:30 horas - Salas Benito Stern y Umberto Pereira, Municipio de Punta del Este (Avenida Gorlero y calle 30). 3ª Edición del “Cierre de Temporada de la Ballena Franca”. Presentación de “Identidad Franca - Ciencia y Fotografía Colaborativa”, con el propósito de crear un catálogo nacional de fotoidentificación.
También se proyectará un audiovisual sobre la temporada 2025 de avistamientos, junto con el dossier “Ballena Franca Austral - Avistaje de Fauna Marino-Costera de Uruguay”. Habrá una muestra fotográfica titulada “La Ballena Franca Austral en Uruguay”, y una exposición de obras de la artista plástica Michela Núñez, ambas disponibles durante una semana. Organizan BallenasUy, Yaqu Pacha Uruguay, Vida Silvestre Uruguay y el Proyecto FrancaAustral Uruguay.
- Lunes 20 (de 14 a 17 horas), martes 21 y miércoles 22 (de 9 a 17 horas) - Casa de la Cultura de Piriápolis (calles Santos Negro González y Héctor Barrios). Nueva edición de la experiencia sensorial “Portales del Santuario”, con recursos naturales, tecnológicos y proyecciones inmersivas en domo geodésico. Esta instancia también conmemora el “Día del llamado a la Tierra” de CNN en Español y los 20 años de la ReNEA.