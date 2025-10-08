Friday, 10 October 2025

 
Actividades en Maldonado y Rocha durante octubre por la ballena franca austral

Wednesday, 08 October 2025

Cada primer viernes de octubre, Uruguay celebra el Día Nacional de Protección de la Ballena Franca Austral, establecido por la Ley Nº 17.557.

La fecha tiene como objetivo sensibilizar a la población y fomentar la conservación de esta especie, considerada símbolo del patrimonio natural del país.

En su cuarta edición, la conmemoración cuenta con un amplio programa de actividades a lo largo de todo octubre, impulsado de forma conjunta por las Intendencias de Rocha y Maldonado, junto a organizaciones ambientales, educativas y sociales. La mayoría de las propuestas son gratuitas y abiertas al público, aunque algunas tienen costo o están destinadas a fines educativos internos o de recaudación para proyectos de conservación.

AGENDA DE ACTIVIDADES

  • Martes 7, miércoles 8 y jueves 9, de 9 a 17 horas - Polo Educativo Tecnológico del Chuy (Rocha). Experiencia Sensorial Oceánica “Portales del Santuario”: muestra inmersiva con materiales naturales, biblioteca, recursos tecnológicos y proyecciones 360° en domo geodésico.
  • Sábado 11 y domingo 12, de 14 a 17 horas - SOCOBIOMA (calles Lago de Joux y Laguna Blanca, Club del Lago, Maldonado). Visita guiada por el Centro de Conservación, donde se mostrará el trabajo de rescate, rehabilitación y preservación de fauna marina y nativa. Entrada colaboración: $200, destinada al apoyo de tareas de conservación. Más información: 092 727 317.
  • Domingo 12, 11 horas - SOS Rescate Fauna Marina (Costanera, Playa Punta Colorada, Piriápolis). Jornada “Rescatista de Fauna Marina Junior Familiar”: actividad práctica con simulacro de rescate, asistencia primaria, rehabilitación y reconocimiento de ballenas mediante fotoidentificación. Incluye un taller de arte reciclado con desechos de playa. Al finalizar, se compartirá una merienda. Cupos limitados. Contacto: 094 330 795. Cada niño recibirá una remera de guardafauna marina.
  • Sábado 18, 15:30 horas - Salas Benito Stern y Umberto Pereira, Municipio de Punta del Este (Avenida Gorlero y calle 30). 3ª Edición del “Cierre de Temporada de la Ballena Franca”. Presentación de “Identidad Franca - Ciencia y Fotografía Colaborativa”, con el propósito de crear un catálogo nacional de fotoidentificación. También se proyectará un audiovisual sobre la temporada 2025 de avistamientos, junto con el dossier “Ballena Franca Austral - Avistaje de Fauna Marino-Costera de Uruguay”. Habrá una muestra fotográfica titulada “La Ballena Franca Austral en Uruguay”, y una exposición de obras de la artista plástica Michela Núñez, ambas disponibles durante una semana. Organizan BallenasUy, Yaqu Pacha Uruguay, Vida Silvestre Uruguay y el Proyecto FrancaAustral Uruguay.
  • Lunes 20 (de 14 a 17 horas), martes 21 y miércoles 22 (de 9 a 17 horas) - Casa de la Cultura de Piriápolis (calles Santos Negro González y Héctor Barrios). Nueva edición de la experiencia sensorial “Portales del Santuario”, con recursos naturales, tecnológicos y proyecciones inmersivas en domo geodésico. Esta instancia también conmemora el “Día del llamado a la Tierra” de CNN en Español y los 20 años de la ReNEA.

