Sindicato portuario levanta el paro y se abre una tregua de diez días de negociaciones

Details Thursday, 09 October 2025 14:44

Tras casi una semana de paralización en el puerto de Montevideo, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) resolvió levantar las medidas y aceptar la propuesta del Gobierno de abrir una mesa de negociación por diez días consecutivos.

El secretario general del SUPRA, Álvaro Reinaldo, señaló que la decisión busca “dar aire” al Poder Ejecutivo para destrabar el conflicto y exhortó a que se promueva “una negociación de buena fe” con la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP), operada por Katoen Natie y la Administración Nacional de Puertos.

El sindicato reclama suspender la implementación del nuevo sistema informático Navis N4, al considerar que podría afectar puestos de trabajo. En tanto, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, confirmó que la operativa portuaria se retomó este jueves a las 7 de la mañana y que las negociaciones continúan en marcha.